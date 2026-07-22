Чи були договірні матчі на ЧС-2026? FIFA оприлюднила офіційне розслідування
Букмекери були під тотальним контролем
близько 2 годин томуПідписатися в
Цільова група FIFA з забезпечення чесності змагань не знайшла ознак договорняків чи аномальної ставочної активності на чемпіонаті світу-2026, повідомляє Sbcnews.
Фахівці в режимі реального часу відстежували хід усіх 104 поєдинків та букмекерські ринки. До моніторингу залучали ФБР, Інтерпол, Раду Європи, Sportradar, IBIA та інші організації.
Аналогічний контроль за чесністю ігор застосують і на жіночому чемпіонаті світу 2027 року.
Переможцем ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину.
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