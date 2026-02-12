Голландський клуб зацікавився нападником Шахтаря
Лассіна Траоре може продовжити кар'єру в Твенте
близько 1 години тому
Лассіна Траоре/фото: Шахтар
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре може продовжити кар'єру у нідерландському Твенте.
За даними Віллема Лейгрейва, спортивний директор клубу Ерік Тен Хаг вбачає в африканському форварді перспективне посилення лінії атаки.
Раніше Траоре розглядався для переходу до бельгійського Антверпена, але угода зірвалася через те, що керівництво Шахтаря в останній момент переглянуло умови потенційного трансферу.
Раніше Шахтар офіційно продовжив контракт зі своїм вихованцем.