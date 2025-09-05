Михайло Цирук

Вже сьогодні, 5 вересня, збірна України проведе стартовий поєдинок кваліфікації ЧС-2026 проти Франції. Команда Дешама, безперечно, належить до суперників топрівня, у зустрічах з якими синьо-жовтим апріорі не буває легко. Втім, в історії нашої національної команди були випадки, коли в протистояннях із найсильнішими збірними світу вона показувала гідну гру, здобувала сенсаційні результати та звичайно ж, забивала красиві голи. Напередодні надважливої дуелі з віцечемпіонами світу пропонуємо згадати кілька ефектних м’ячів українців у ворота топових збірних.

Сергій Назаренко. Україна – Англія 1:0, відбір ЧС-2010

У домашньому матчі відбору на ЧС-2010 проти фаворита групи Англії долю поєдинку вирішив єдиний гол Сергія Назаренка, який став не лише переможним, а й надзвичайно красивим. Досвідчений півзахисник підхопив м’яч після відскоку від суперників і ідеальним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика влучив точно в дев’ятку.

Євген Коноплянка. Україна – Німеччина 3:3, товариський матч

У матчі-відкритті реконструйованого НСК Олімпійський у Києві збірна України зустрілася з Німеччиною. Команди подарували вболівальникам видовищний футбол із шістьма голами, проте один із них заслуговує особливої уваги. На 35-й хвилині Євген Коноплянка в контратаці підхопив м’яч у центрі поля, проніс його на швидкості до штрафного майданчика суперника, обіграв воротаря і холоднокровно відправив у ціль. Хіба це не краса?

Євген Коноплянка. Англія – Україна 1:1, відбір ЧС-2014

І знову Коноплянка. У виїзному матчі відбору ЧС-2014 наша команда вела в рахунку більшу частину поєдинку, а зіркові англійці врятувалися лише в кінцівці. Престижна нічия стала можливою завдяки фантастичному голу Євгена Коноплянки, який на 38-й хвилині змістився з лівого флангу в центр і у своєму фірмовому стилі влучно пробив у верхній дальній кут.

Руслан Маліновський. Італія – Україна 1:1, товариський матч

У ворота Італії збірна України забивала лише чотири рази, але один із цих голів був справді ефектним. У контрольному матчі 2018 року Руслан Маліновський ближче до середини другого тайму майстерно зловив м’яч зльоту на лінії штрафного після скидання партнера головою та відправив його під самісіньку стійку, залишивши воротаря без шансів.

Віктор Циганков. Франція – Україна 7:1, товариський матч

У жовтні 2020 року Франція буквально розгромила нашу збірну, але єдиний гол у виконанні Віктора Циганкова вийшов напрочуд красивим. Вінгер у найкращих традиціях Ярмоленка та Коноплянки змістився в центр зі свого флангу, вийшов на зручну ударну позицію перед чужим штрафним, і завдав результативного удару.

Віктор Циганков. Україна – Іспанія 1:0, Ліга націй 2020/21

Лише через п’ять днів після м’яча у ворота Франції Віктор Циганков став героєм домашньої зустрічі з Іспанією. Вийшовши на заміну у другому таймі, він після розкішної розрізної передачі Андрія Ярмоленка вийшов віч-на-віч з воротарем і забив єдиний, переможний гол для нашої команди.

Микола Шапаренко. Україна – Франція 1:1, відбір ЧС-2022

А завершує цю добірку просто неймовірний гол Миколи Шапаренка у ворота Франції. Під час однієї з контратак м’яч після перехоплення відскочив до півзахисника Динамо, і він прицільним ударом метрів із двадцяти поклав його точнісінько в дев’ятку воріт Уго Льоріса.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ