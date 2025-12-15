Тренер Дженоа — після поразки від Інтера: «Соціальні мережі – це отрута»
Фахівець показав своє справжнє ставлення до фанів
близько 2 годин тому
Даніеле Де Россі/фото: Дженоа
У 15-му турі Серії А Дженоа поступився Інтеру з рахунком 1:2. Центральний півзахисник «грифонів» Руслан Малиновський провів на полі всі 90 хвилин, проте результативними діями не відзначився.
Після матчу головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі наголосив, що не звертає уваги на критику в соціальних мережах.
«Для мене соціальних мереж не існує. Існують уболівальники Дженоа, і ви сьогодні бачили їхню підтримку.
Навіть у Ромі мені писали різне, але я ніколи не звертав на це уваги. Соціальні мережі – це отрута: якщо прочитати сто коментарів, навіть неправдивих, щось обов’язково залишиться в голові», – сказав де Россі для Тancredi Рalmeri.