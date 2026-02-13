Де Йонг — після розгромної поразки від Атлетіко: «Це вбиває футбол»
Хавбек Барселони лютує через 8-хвилинну перевірку VAR
близько 3 годин тому
Перший півфінальний поєдинок Кубка Іспанії обернувся для Барселони справжнім випробуванням. Каталонська команда зазнала нищівної поразки від Атлетіко, поступившись з рахунком 0:4.
Епізод, який міг вплинути на розвиток зустрічі, відбувся на початку другого тайму. За переваги мадридців молодий захисник Барселони Пау Кубарсі відправив м'яч у сітку воріт суперника, повернувши команді надію на можливий камбек у двоматчевому протистоянні.
Проте радість господарів тривала недовго. У ситуацію втрутилася система VAR: арбітри понад вісім хвилин переглядали момент, перевіряючи можливий офсайд. У результаті взяття воріт скасували через положення поза грою у Роберта Левандовські, який брав участь в атаці.
Після фінального свистка півзахисник Барселони Френкі де Йонг емоційно прокоментував те, що сталося, не приховуючи розчарування результатом та суддівськими рішеннями.
«Це просто скандал! Ми дивилися на зображення, і на момент удару Ферміна Лопеса не видно жодного дотику до м’яча. А потім з’являється інший кадр, де чітко видно, що захисник знаходиться на метр позаду Левандовського!
Як можна переглядати це вісім хвилин і все одно прийняти неправильне рішення? Це вбиває футбол», — заявив Де Йонг.