Перший півфінальний поєдинок Кубка Іспанії обернувся для Барселони справжнім випробуванням. Каталонська команда зазнала нищівної поразки від Атлетіко, поступившись з рахунком 0:4.

Епізод, який міг вплинути на розвиток зустрічі, відбувся на початку другого тайму. За переваги мадридців молодий захисник Барселони Пау Кубарсі відправив м'яч у сітку воріт суперника, повернувши команді надію на можливий камбек у двоматчевому протистоянні.

Проте радість господарів тривала недовго. У ситуацію втрутилася система VAR: арбітри понад вісім хвилин переглядали момент, перевіряючи можливий офсайд. У результаті взяття воріт скасували через положення поза грою у Роберта Левандовські, який брав участь в атаці.

Після фінального свистка півзахисник Барселони Френкі де Йонг емоційно прокоментував те, що сталося, не приховуючи розчарування результатом та суддівськими рішеннями.