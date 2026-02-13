Перша зустріч півфіналу Кубка Іспанії Атлетіко - Барселона в Мадриді завершилася сенсаційним фіаско для команди гостей — синьо-гранатові поступилися з рахунком 0:4.

Як повідомляє видання Marca, головний тренер господарів Дієго Сімеоне вдався до провокації проти 18-річного вінгера суперників Ламіна Ямаля. Коли перевага мадридців сягнула трьох м'ячів, аргентинський фахівець емоційно звернувся до гравця, показавши три пальці. Демонструючи цей жест в бік Ямаля, наставник матрацників вирішив підкреслити тотальне домінування своєї команди над суперником безпосередньо під час гри.

Доля путівки до фіналу Кубка Іспанії вирішиться вже в Каталонії 3 березня. Саме тоді Барселона прийматиме Атлетіко у поєдинку-відповіді.