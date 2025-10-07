Сергій Стаднюк

Збірна України U-20 в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу зустрінеться з однолітками з Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за Києвом.

Незадовго до початку матчу стало відомо, що голкіпер Жирони та «синьо-жовтих» Владислав Крапивцов привернув увагу Барселони. Про що повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб відправив своїх скаутів на чемпіонат світу U-20 у Чилі для пошуку перспективних молодих гравців. Серед тих, хто потрапив до їхнього списку, опинився й голкіпер юнацької збірної України Владислав Крапивцов, виступи якого на турнірі не залишилися поза увагою представників «синьо-гранатових».

20-річний Крапивцов провів усі матчі збірної України U-20 на груповому етапі мундіалю «від свистка до свистка». У кожній грі, щоправда пропустив по одному м'ячу. В цьому сезоні іспанської Ла Ліги шість разів виймав м'яч із власної сітки в двох матчах.

