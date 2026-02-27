Майбутнє бразильського форварда Реала Родріго залишається невизначеним, адже після закінчення сезону він може розглянути варіант зміни клубу. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур, наголошуючи, що Інтер уважно відстежує ситуацію навколо гравця у мадридській команді.

Крім міланців, інтерес до нападника приписують лондонським Арсеналу, Челсі та Тоттенхему, а також саудівському Аль-Хілялю. При цьому сам Родріго, за наявними даними, хотів би продовжити кар'єру в Реалі, проте розраховує на стабільне місце в стартовому складі і не має наміру миритися з роллю резервіста.

У сезоні-2025/26 25-річний футболіст провів 26 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 60 мільйонів євро, тоді як влітку 2024 року бразилець оцінювався в 110 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядає можливість трансферу хавбека Ман Сіті.