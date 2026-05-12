Володимир Кириченко

Нападник ПСЖ Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем Ліги 1 у поточному сезоні, повідомила Національна спілка футболістів-професіоналів Франції (UNFP).

Усман отримав цей приз вдруге поспіль. Іншими претендентами були його партнери по ПСЖ Нуну Мендеш і Вітінья, а також Флоран Товен (Ланс) і Мейсон Грінвуд (Марсель).

28-річний француз у поточній кампанії провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. У його активі 10 голів і 6 асистів.

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑



Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Визначено найкращого тренера Ліги 1. Луїс Енріке залишився без нагороди