Дембеле вдруге поспіль визнали найкращим гравцем сезону у Лізі 1
Француз випередив своїх партнерів по команді
31 хвилину тому
Усман Дембеле / Фото - Yahoo
Нападник ПСЖ Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем Ліги 1 у поточному сезоні, повідомила Національна спілка футболістів-професіоналів Франції (UNFP).
Усман отримав цей приз вдруге поспіль. Іншими претендентами були його партнери по ПСЖ Нуну Мендеш і Вітінья, а також Флоран Товен (Ланс) і Мейсон Грінвуд (Марсель).
28-річний француз у поточній кампанії провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. У його активі 10 голів і 6 асистів.
