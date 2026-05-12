Визначено найкращого тренера Ліги 1. Луїс Енріке залишився без нагороди
Лауреатом премії став наставник Ланса П’єр Саж
близько 2 годин тому
Наставник Ланса П’єр Саж став лауреатом премії найкращому тренеру сезону в чемпіонаті Франції за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP). 47-річний фахівець обійшов у голосуванні головного тренера ПСЖ Луїса Енріке.
Окрім керманича парижан, на нагороду претендували Паулу Фонсека (Ліон), Бруно Женезіо (Лілль) та Олів'є Панталоні (Лор’ян).
Вже 13 травня новоспечений найкращий тренер сезону та його головний конкурент зустрінуться в очному протистоянні у межах перенесеного 29-го туру Ліги 1.
