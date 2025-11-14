Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після перемоги над Україною (4:0) прокоментував вихід своєї команди на чемпіонат світу-2026.

«Мені це сподобалося, звичайно. У нас була ця мета, і ми її досягли. Я розумію, що логічно і нормально, що ми кваліфікувалися, але в нас були суперники. Ми відчуваємо велику гордість, разом з тренерським штабом і командою. Ми не повинні применшувати це.

Я не дуже експресивна людина, можливо, трохи більше в реальному житті, ніж тут, але ми повинні це цінувати. Я не мав можливості побачити Америку як гравець, але цього вечора була радість, незважаючи на обставини цього матчу», – цитує Дешама видання L'equipe.