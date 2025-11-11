«Я підтримую з ним контакт. Він демонструє високий рівень у матчах, які я бачив. Канте грає кожні три–чотири дні, і він усе ще може бути в основі. Його виклик до збірної — найкраще тому підтвердження.

Йому потрібно зберегти свою позицію; він має статус і великий досвід. Коли я викликаю його, то хочу дати йому роль, а не просто зробити частиною команди. Враховуючи, наскільки важливим може стати матч, ми постійно про нього думаємо. Ми з тренерським штабом стежимо за ним, а йому завжди приємно носити футболку збірної», — сказав Дешам у коментарі Goal.com.