Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився із заміною для вінгера Барселони Ламіна Ямаля, якого було виключено зі складу на матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Замість нього до національної команди приєднався нападник Райо Вальєкано Хорхе де Фрутос, вихованець мадридського Реала.

11 листопада Королівська федерація футболу Іспанії повідомила, що Ямаль не зіграє проти Грузії (15 листопада) та Туреччини (18 листопада). Футболіста виключили після того, як він пройшов інвазивну радіочастотну процедуру для лікування дискомфорту у лобковій зоні, не попередивши про це штаб збірної.

28-річний Хорхе де Фрутос, який ще не дебютував за національну команду, проводить сильний сезон у складі Райо Вальєкано — у 16 матчах він забив шість голів і зробив три результативні передачі.

Іспанія продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.