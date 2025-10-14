Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишився розчарованим діями своїх підопічних і якістю суддівства після матчу відбору до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії, який завершився з рахунком 2:2.

— Мене злить те, як ми пропустили другий гол. Ми були занадто відкритими, піднялися високо, хоча щойно забили. Команда займала неправильне положення. Можливо, сталася втрата концентрації, але подібного з нами не повинно бути. Під час першого пропущеного м’яча було порушення правил проти Коне. Здається, іноді судді просто сплять. Той гол мав бути скасований, — сказав Дешам в ефірі RMC Sport.

Після чотирьох турів кваліфікації збірна Франції набрала 10 очок і лідирує в групі D. Збірна України після перемоги над Азербайджаном має 7 очок і посідає другу сходинку.