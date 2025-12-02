Дезіре Дуе отримав нагороду Golden Boy—2025
Визначено найкращого молодого гравця 2025 року
близько 13 годин тому
20-річний французький вінгер ПСЖ Дезіре Дуе офіційно став володарем престижної нагороди Golden Boy-2025, яку щороку присуджують найяскравішому молодому гравцю Європи. Урочиста церемонія відбулася у Турині, де талановитому футболісту та вручили трофей.
Ще на початку листопада італійське видання Tuttosport, організатор премії, повідомляло про майбутню перемогу Дуе.
Минулого сезону молодий гравець перетворився на одного з ключових виконавців ПСЖ, допоміг клубу оформити історичну треблу — виграти чемпіонат Франції, національний Кубок та Лігу чемпіонів. У кампанії 2024/25 вінгер провів 61 матч у всіх змаганнях, відзначившись 16 голами та 16 результативними передачами.
Раніше капітан ПСЖ став на захист Забарного після критики у французьких ЗМІ.
