Лунін потрапив у список футболістів Реала, яких хоче продати мадридський клуб
Клуб готовий продати українця вже взимку
36 хвилин тому
Мадридський Реал готується до серйозних кадрових змін під час літнього трансферного вікна.
За даними Sport.fr, керівництво клубу має намір помітно омолодити та оновити склад, уже визначивши список футболістів, з якими можуть розлучитися. До цього списку увійшли воротар Андрій Лунін, захисники Ферлан Менді, Фран Гарсія, Давід Алаба та Антоніо Рюдігер, півзахисники Дані Себальос та Едуардо Камавінга, а також атакувальні гравці Браїм Діас, Гонсало Гарсія та Родріго.
Лунін, як і раніше, є другим номером після Тібо Куртуа, і його можливий відхід розглядається як один з кроків щодо оптимізації складу та вивільнення коштів для майбутніх трансферів.
Цього сезону український голкіпер провів два матчі за Реал, у яких пропустив п'ять м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Вільярреал націлився на Луніна.