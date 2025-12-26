Мадридський Реал готується до серйозних кадрових змін під час літнього трансферного вікна.

За даними Sport.fr, керівництво клубу має намір помітно омолодити та оновити склад, уже визначивши список футболістів, з якими можуть розлучитися. До цього списку увійшли воротар Андрій Лунін, захисники Ферлан Менді, Фран Гарсія, Давід Алаба та Антоніо Рюдігер, півзахисники Дані Себальос та Едуардо Камавінга, а також атакувальні гравці Браїм Діас, Гонсало Гарсія та Родріго.



Лунін, як і раніше, є другим номером після Тібо Куртуа, і його можливий відхід розглядається як один з кроків щодо оптимізації складу та вивільнення коштів для майбутніх трансферів.

Цього сезону український голкіпер провів два матчі за Реал, у яких пропустив п'ять м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал націлився на Луніна.