Денис Сєдашов

Італійська Рома офіційно оголосила про продовження контракту з аргентинським нападником Пауло Дібалою. Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

32-річний форвард погодився на зниження зарплати заради того, щоб залишитися в римському клубі. Замість 8 мільйонів євро за сезон за попереднім контрактом, його новий оклад становитиме 2,5 мільйона євро.

Минулого сезону Дібала провів за Рому 27 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.

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