До тренувань в складі Динамо повернувся основний воротар
Руслан Нещерет працює у загальній групі
близько 1 години тому
Руслан Нещерет/фото: Динамо
Пресслужба київського Динамо оголосила про повернення до загальної групи основного голкіпера команди Руслана Нещерета. Воротар повністю відновився після травми плеча та проблем з ахіловим сухожиллям.
«Можемо повідомити позитивні кадрові новини у воротарській ланці – Руслан Нещерет повернувся до тренувань», – йдеться у повідомленні пресслужби киян.
У поточному сезоні Нещерет взяв участь у 27 матчах, пропустив 32 м'ячі та вісім разів зумів зберегти свої ворота у недоторканності.
