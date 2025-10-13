Михайло Цирук

Збірна України готується до матчу проти суперника, рівень якого помітно нижчий. Ба більше, це команда з регіону, збірним якого українці ще ніколи не поступалися. І зараз як ніколи важливо не просто зберегти цю безпрограшну серію, а й перемогти, взявши реванш за прикру осічку в Баку (1:1) місячної давнини.

Звична та комфортна Грузія

Серед трьох кавказьких збірних найбільш насичена історія протистоянь у нашої команди з Грузією. Минулої осені українці провели ювілейний десятий, а згодом і одинадцятий матч проти цієї команди в межах Ліги націй.

Тоді вдома завдяки голу Михайла Мудрика збірна України здобула перемогу, а на виїзді втратила мінімальну перевагу й зіграла внічию. До цього моменту українці зустрічалися з грузинами дев’ять разів: шість перемог і три нічиї — без жодної поразки.

Вірменські погроми

На одну гру менше синьо-жовті провели проти Вірменії, однак статистика тут ще переконливіша. Із десяти очних матчів сім завершилися перемогою українців, а два останні розгроми у Лізі націй підняли загальну кількість забитих у ворота суперника м’ячів майже до тридцяти.

Особливо запам’яталася перемога команди Олександра Петракова з рахунком 5:0. Цікаво, що вже невдовзі сам тренер очолив збірну Вірменії, але серйозних результатів із нею не досяг.

Невдалий офіційний старт з Азербайджаном

Тепер же на черзі знову суперник, з яким Україна має найменше історичних контактів. З Азербайджаном синьо-жовті зустрічалися лише тричі: два рази - ще у 2006 році, в товариських поєдинках у Баку та Києві. Підсумок — розгромна перемога українців удома (6:0) та нульова нічия на виїзді.

Ну а місяць тому сталася та прикра втрата очок уже в межах цієї кваліфікаційної кампанії, після якою збірну України не розносив лише ледачий, і робив це абсолютно по ділу.

Остання перемога Азербайджану хоч над кимось датована червнем 2024-го, а в офіційних матчах вони не виграють ще з листопада 2023-го. За рік команда провела 11 зустрічей і дев’ять із них програла — зокрема, поступившись не лише Швеції чи Ісландії, а навіть Гаїті. На перший погляд, завдання для українців видається цілком прохідним.

Втім, нинішня ситуація не дозволяє розслаблятися. Для підопічних Сергія Реброва кожен матч має вагу, і зараз потрібно за будь-яку ціну здобути результат. Бо ж без нього, як сказав сам головний тренер, перемога над ісландцями (5:3) не матиме жодного значення.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ.