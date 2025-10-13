Колишній тренер Габали та Нефтчі Роман Григорчук перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна – Азербайджан оцінив суперника синьо-жовтих та поділився прогнозом на гру.

Якщо ми говоримо назагал, то гравці збірної Азербайджану – виконавці дуже пристойного рівня, технічні хлопці. Але вони грають, може така установка тренера, у не зовсім мені зрозумілий футбол. Вони мають грати інакше: бути креативнішими, спрямованими на атаку, а не притискатися до своїх воріт. А саме так і було в останніх іграх цієї команди, які я дивився.

В Азербайджану є пристойного рівня форвард з німецького клубу Емрелі та й не тільки він, а вони грають дуже низько, віддають суперникам ініціативу, мені це не зрозуміло… І я не критикую тренера Азербайджану, а кажу те, що бачу зі сторони. Чомусь гравці в нього, таке враження, не отримують насолоди від гри. А взагалі, дай Боже, щоб вони проти України так само грали в обороні, як із французами (0:3) 🙂

Півзахисник Емін Махмудов з Нефтчі кваліфікований гравець. Ще парочка футболістів з бакинського клубу теж мають індивідуальний пристойний рівень майстерності. І не варто забувати про хлопців з Карабаху – їх у збірній більшість. В нас багатьом здається, що чемпіонат Азербайджану слабкий і несерйозний. Повірте, це помилка. Дуже пристойна першість.

Вірю, що Україна переможе, а з яким рахунком… Та якось я про це і не думав, яка різниця – з яким рахунком? Нехай переможуть 1:0, нас це влаштує.

Цілком такий варіант допускаю, бо, напевно, Україна гратиме з позиції сили, в атакувальний футбол. І за такою такої тактики Довбик виглядатиме на вістрі атаки доречно, особливо у боротьбі на другому поверсі, але й Ванат нині в хорошій формі. Змінив клуб і чемпіонат, але ж і грає, і забиває.

Моя впевненість ґрунтується на тому, що рівень гравців збірної України все ж вищий від футболістів Азербайджану. Більшість українців грають у серйозних європейських клубах. Це – по перше.

По-друге, по грі з Ісландією мені впало в око, принаймні так здалося, що у гравців нашої збірної відбулося переосмислення, скажімо так. Було видно, що всі гравці на полі бились за перемогу, розуміли її важливість. Ставлення було геть іншим, як порівняти з матчами вересневого циклу, – заявив Григорчук в інтерв’ю «Українському футболу».