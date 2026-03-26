Дьокереш, Ліндельоф у старті — Швеція оприлюднила склад на гру з Україною
Гра розпочнеться о 21:45
2 днi тому
Тренерський штаб збірної Швеції оголосив список гравців на півфінальний поєдинок плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти України.
Збірна Швеції: Нордфельдт (В) – Лаґербільке, Ліндельоф, Гін, Ґудмундссон – Нюґрен, Карлстрьом, Аярі, Йоханссон – Дьокереш, Еланґа
Заміни: Тернквіст (Г), Ельборг (Г), Берґваль, Свенссон, Нільссон, Сміт, Бардагжі, Старфельт, Сванберґ, Ларссон, Алі, Зенелі
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
Поділитись