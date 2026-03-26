Пономаренко оцінив гру зірки збірної Швеції Віктора Дьокереша
Матчі розпочнеться о 21:45 за київським часом
27 хвилин тому
Нападник збірної України Матвій Пономаренко поділився очікуваннями від протистояння з лідером атак збірної Швеції Віктором Дьокерешем. Форвард синьо-жовтих оцінив ігрові якості свого колеги по амплуа перед матчем плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Слова наводить YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ.
«Звичайно, він топгравець. Грає на найвищому рівні в Арсеналі, у одній із найкращих команд світу. Грає в топчемпіонаті, тому так, це топнападник. Але щоб спеціально слідкувати за ним чи постійно дивитися — такого немає. Звичайно, пару матчів бачив, як він діє — силовий форвард із хорошою технікою та чудово поставленим ударом. Як він розривав у Спортінгу... Буде цікаво спостерігати за ним проти нас.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
