Парі Сен-Жермен може втратити одного зі своїх лідерів Джанлуїджі Доннарумму безкоштовно після закінчення сезону 2025/26. За інформацією L'Équipe, переговори про продовження контракту зайшли в глухий кут, і воротар поки не має наміру підписувати нову угоду.

Щоб не повторити сценарій з Кіліаном Мбаппе, який пішов у Реал без компенсації, керівництво парижан розглядає можливість продажу 26-річного італійця вже цього літа.

Сам Доннарумма вивчає варіанти продовження кар'єри. Серед можливих напрямків рідна Серія А, англійська Прем'єр-ліга та Ла Ліга. Найбільш активно інтерес до голкіпера виявляють Інтер, Ювентус, Реал та Челсі. При цьому саме лондонці вважаються фаворитами, оскільки готові виконати його фінансові умови.

У ПСЖ мають намір визначитись з майбутнім воротаря до закриття трансферного вікна. Минулого сезону Доннарумма провів 46 матчів, у яких пропустив 40 м'ячів та 17 разів залишив ворота в недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Баварія зацікавлені у підписанні Доннарумми.