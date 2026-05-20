Володимир Кириченко

Арсенал завоював чемпіонство в АПЛ сезону-2025/26.

Це стало можливим завдяки втраті очок Манчестер Сіті у матчі з Борнмутом (1:1).

Півзахисник лондонців Макс Доуман став наймолодшим переможцем АПЛ в історії. Він зробив це у віці 16 років і 139 днів.

Попередній рекорд належав вінгеру Манчестер Сіті Філу Фодену, який свій перший титул завоював у 17 років і 350 днів.

У поточному розіграші чемпіонату Англії Доуман забив 1 гол у 5 матчах.

Прокляття зняте? Арсенал уперше з 2004 року став чемпіоном Англії