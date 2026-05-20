Доуман – наймолодший переможець АПЛ в історії
Попередній рекорд належав вінгеру Манчестер Сіті
близько 1 години тому
Макс Доуман / Фото - Yahoo
Арсенал завоював чемпіонство в АПЛ сезону-2025/26.
Це стало можливим завдяки втраті очок Манчестер Сіті у матчі з Борнмутом (1:1).
Півзахисник лондонців Макс Доуман став наймолодшим переможцем АПЛ в історії. Він зробив це у віці 16 років і 139 днів.
Попередній рекорд належав вінгеру Манчестер Сіті Філу Фодену, який свій перший титул завоював у 17 років і 350 днів.
У поточному розіграші чемпіонату Англії Доуман забив 1 гол у 5 матчах.
