Український форвард Роми Артем Довбик може перейти до Фенербахче, повідомляє Fener Medya.

За даними джерела, якщо орендований у Аль-Насра Джон Дуран не зуміє набрати оптимальної форми після міжнародної паузи, турецький клуб готовий достроково завершити оренду та зробити пропозицію щодо 28-річного Довбика.

У поточному сезоні нападник провів 7 матчів за римлян у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Довбика претендують три клуби АПЛ.