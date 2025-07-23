Український форвард Артем Довбик, який виступає за римську Рому, змінив ігровий номер. Як повідомили в соціальних мережах клубу, у новому сезоні 28-річний нападник виступатиме під дев'ятим номером.

Раніше Довбик носив 11-й номер, але після переходу Евана Фергюсона, орендованого у Брайтона, цей номер відійшов новобранцю команди.

У минулому сезоні Довбик провів 45 матчів за Рому у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів і віддавши чотири результативні передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Рома підписала конкурента для Довбика.