Римська Рома офіційно підтвердила перехід нападника Брайтона Евана Фергюсона. 20-річний ірландець став гравцем клубу на правах оренди до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.

Цікавий факт, що у Ромі Фергюсон вибрав 11-й номер, під яким минулого сезону виступав Артем Довбик. Український форвард у новому сезоні змінить номер і буде грати під «дев'яткою».

У другій частині сезону 2024/25 Еван виступав за Вест Гем, де провів вісім матчів, але результативними діями відзначитися не зміг. Згідно з даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.

Раніше головний тренер римської Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував травму Довбика.