За інформацією італійського журналіста Енріко Камеліо, Рома влітку намагалася позбутися українського форварда Артема Довбика, однак навіть при заниженій ціні не знайшлося охочих придбати нападника.

«Рома намагалася продати Довбика, навіть зі знижкою. Але ніхто не хотів його купувати», – сказав Камеліо в ефірі Radio Radio.

Минулий сезон Довбик завершив із 17 забитими м'ячами і двома гольовими передачами в 45 поєдинках за римський клуб. Його контракт із Ромою розрахований до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює футболіста в 30 мільйонів євро.

Свій перший матч у новому розіграші Серії А команда проведе 23 серпня проти Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував травму Довбика.