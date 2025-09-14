Гасперіні пояснив, чому Довбик не зіграв у програному матчі Роми: «Не планував випускати його сьогодні»
Фахівець зробив відверту заяву
близько 1 години тому
Джан П'єро Гасперіні пояснив, чому Артем Довбик не отримав жодної хвилини у матчі третього туру Серії А проти Торіно (0:1).
«Довбик? Я не планував випускати його сьогодні, тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосереджений. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім ми його повернемо.
Він може грати в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Це не ідеальне рішення, але воно може спрацювати», – цитує Гасперіні портал Forza Roma.
Після трьох турів Рома набрала шість очок і посідає четверте місце у таблиці Серії А. У наступному турі римляни приймуть Лаціо у римському дербі, яке відбудеться 21 вересня і розпочнеться о 13:30 за київським часом.
У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому дві зустрічі, зігравши лише 33 хвилини без результативних дій.