Джан П'єро Гасперіні пояснив, чому Артем Довбик не отримав жодної хвилини у матчі третього туру Серії А проти Торіно (0:1).

«Довбик? Я не планував випускати його сьогодні, тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосереджений. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім ми його повернемо.

Він може грати в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Це не ідеальне рішення, але воно може спрацювати», – цитує Гасперіні портал Forza Roma.