Ліверпуль обіграв Евертон у мерсисайдському дербі
Українець Віталій Миколенко відіграв увесь матч у складі ірисок
40 хвилин тому
У поєдинку 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон на домашній арені поступився Ліверпулю.
На 24-й хвилині рахунок відкрив Мохамед Салах. Господарі відігралися на початку другого тайму — після результативної передачі Дьюзбері-Холла відзначився Бету. В епізоді з голом пошкодження зазнав воротар гостей Георгій Мамардашвілі, якого замінили.
Перемогу червоним приніс Вірджіл ван Дейк, який забив на 90+10 хвилині після кутового.
Український захисник ірисок Віталій Миколенко відіграв повний матч.
АПЛ. 33-й тур
Голи: Бету, 54 – Салах, 29, Ван Дейк, 90+10
Після цієї гри Ліверпуль з 55 очками піднявся на п'яте місце в таблиці, а Евертон залишився на десятій позиції.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05