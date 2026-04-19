Денис Сєдашов

У поєдинку 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон на домашній арені поступився Ліверпулю.

На 24-й хвилині рахунок відкрив Мохамед Салах. Господарі відігралися на початку другого тайму — після результативної передачі Дьюзбері-Холла відзначився Бету. В епізоді з голом пошкодження зазнав воротар гостей Георгій Мамардашвілі, якого замінили.

Перемогу червоним приніс Вірджіл ван Дейк, який забив на 90+10 хвилині після кутового.

Український захисник ірисок Віталій Миколенко відіграв повний матч.

АПЛ. 33-й тур

Евертон – Ліверпуль – 1:2

Голи: Бету, 54 – Салах, 29, Ван Дейк, 90+10

Після цієї гри Ліверпуль з 55 очками піднявся на п'яте місце в таблиці, а Евертон залишився на десятій позиції.

