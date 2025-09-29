Друга ліга. Тростянець повернувся у лідери групи Б, Лісне очолило групу А з голом Рибалки і дублем Назара Волошина
Круглий тезка одної з головних надій Динамо на останніх хвилинах став героєм команди колишніх гравців «біло-синіх»
близько 4 годин тому
У десятому турі української Другої ліги у групі А матч між Лісним та Самбором-Нивою-2 видався надзвичайно драматичним і завершився перемогою господарів.
Гості першими відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Крамарчука, але після перерви Лісне перевернуло гру: спершу Рибалка зрівняв рахунок, а вже через дві хвилини Назар Волошин вивів команду вперед. Хоча Макаров швидко відновив паритет, на останніх хвилинах знову вирішальне слово сказав круглий тезка таланта Динамо, оформивши дубль і принісши своїй команді важливу перемогу. Ще один ексгравець «синьо-жовтих» Денис Гармаш вийшов на заміну на 78-й хвилині.
Лісне набрало 20 очок і вийшло в лідери групи А. Слідом розташувалися Полісся-2 і Самбір-Нива-2 (по 18), а також Куликів (17).
У групі Б Чорноморець-2 приймав Тростянець і довгий час тримав рахунок «сухим», однак наприкінці гри гості дотиснули господарів. На 86-й хвилині Чеглов влучним ударом вивів команду з Сумщини уперед, а вже за дві хвилини Хуссін із пенальті подвоїв перевагу.
Тростянець набрав 22 очки і за додатковими показниками випередив Колос-2 на чолі групи Б.
Друга ліга, десятий тур
Група А
Лісне – Самбір-Нива-2 3:2
Голи: Рибалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67
Група Б
Чорноморець-2 – Тростянець 0:2
Голи: Чеглов, 86, Хуссін, 88 (пен.)