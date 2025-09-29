Сергій Стаднюк

У десятому турі української Другої ліги у групі А матч між Лісним та Самбором-Нивою-2 видався надзвичайно драматичним і завершився перемогою господарів.

Гості першими відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Крамарчука, але після перерви Лісне перевернуло гру: спершу Рибалка зрівняв рахунок, а вже через дві хвилини Назар Волошин вивів команду вперед. Хоча Макаров швидко відновив паритет, на останніх хвилинах знову вирішальне слово сказав круглий тезка таланта Динамо, оформивши дубль і принісши своїй команді важливу перемогу. Ще один ексгравець «синьо-жовтих» Денис Гармаш вийшов на заміну на 78-й хвилині.

Лісне набрало 20 очок і вийшло в лідери групи А. Слідом розташувалися Полісся-2 і Самбір-Нива-2 (по 18), а також Куликів (17).

У групі Б Чорноморець-2 приймав Тростянець і довгий час тримав рахунок «сухим», однак наприкінці гри гості дотиснули господарів. На 86-й хвилині Чеглов влучним ударом вивів команду з Сумщини уперед, а вже за дві хвилини Хуссін із пенальті подвоїв перевагу.

Тростянець набрав 22 очки і за додатковими показниками випередив Колос-2 на чолі групи Б.

Друга ліга, десятий тур

Група А

Лісне – Самбір-Нива-2 3:2

Голи: Рибалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67

Група Б

Чорноморець-2 – Тростянець 0:2

Голи: Чеглов, 86, Хуссін, 88 (пен.)