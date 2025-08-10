Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 10 серпня, у третьому турі української Другої ліги.

У Вінниці місцева Нива у драматичному матчі групи А поступилася київському Атлету. Гості швидко повели після голів Пресича та Бабича, а господарі змогли відповісти лише на третій компенсованій хвилині завдяки Артему Петрику.

Лісне та Ужгород розійшлися миром. Рибалка вивів господарів уперед, реалізувавши пенальті на 53-й хвилині, але Вишневський відновив паритет за двадцять хвилин до фінального свистка.

Вільхівці та Полісся-2 подарували яскравий матч. Гості тричі виходили вперед завдяки дублю Грохольського та голу Микитюку, однак господарі щоразу знаходили відповіді й вирвали нічию на шостій компенсованій хвилині завдяки голу Фундука.

Скала 1911 несподівано поступилася Буковині-2, закривши програму групи А. Господарі вели після першого тайму в два м’ячі, завдяки голам Ралюченка та Лісовика, але у другій половині дубль чернівчан здійснив справжній камбек – дубль оформив Гончарук, також відзначилися Плакса та Гамолов. Кравченко забив ефектний м’яч на 91-й хвилині, але він уже не вплинув на визначення переможця.

Буковина-2 очолила групу А, набравши шість очок. Стільки ж балів у Атлета, 5 – у Лісного, однак у конкурентів по одній зайвій грі.

У групі Б Ребел на виїзді здолав Пенуел. Уже до 19-ї хвилині гості вели 3:0 завдяки дублю Богдана та голу Власенка. Наприкінці зустрічі господарі скоротили відставання до мінімуму, однак на більше часу не вистачило.

Лівий берег-2 впевнено розгромив Діназ. Дубль оформив Гереш, ще по голу забили Венделл і Грабовецький.

Ребел лідирує у групі Б, не втративши жодного очка за три матчі. По шість балів у Тростянця та Колоса-2 плюс по грі в запасі.

Друга ліга, третій тур

Група А

Нива Вінниця – Атлет Київ 1:2

Голи: Петрик Артем, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30

Лісне – Ужгород 1:1

Голи: Рибалка, 53 (пен.) – Вишневський, 75

Вільхівці – Полісся-2 3:3

Голи: Петрик Андрій, 51, Цуркан, 62, Фундук, 90+6 – Грохольський, 15, 74, Микитюк, 54

Скала 1911 – Буковина-2 3:4

Голи: Ралюченко, 13, Лісовик, 45+2, Кравченко, 90+1 – Гончарук, 54, 58, Плакса, 60, Гамолов, 79

Група Б

Пенуел – Ребел 2:3

Голи: Полтавець, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, Власенко, 15, Богдан, 19 (пен.)

Лівий берег-2 – Діназ 4:0

Голи: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецький, 76