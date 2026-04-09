Колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та АЗ Алкмар. Експерт проаналізував слабкі сторони нідерландського клубу та спрогнозував результат зустрічі у Кракові. Слова наводить Sport.ua.

Нідерландська команда не дуже успішно виступає на чужому полі. Безумовно, Шахтарю необхідно докласти максимум зусиль, щоб створити гольовий запас у цій грі, оскільки в Алкмаарі буде на порядок складніше.

АЗ вміє вести гру, тримати м’яч і якісно атакувати при позиційному наступі.

Будь-яка перемога, навіть мінімальна, дасть Шахтарю більше стратегічних варіантів на матч-відповідь, але мені чомусь здається, що ця зустріч завершиться внічию. 1:1.