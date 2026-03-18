Жеребкування півфіналу Кубка України 2025/26: де та коли дивитися
Церемонія пройде у четвер 19 березня об 11:00

У четвер, 19 березня, відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Повідомляє УАФ.
За вихід у фінал боротимуться чотири колективи: київське Динамо, чернівецька Буковина, харківський Металіст 1925 та ФК Чернігів.
Жеребкування розпочнеться об 11:00, пряма трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі УАФ.
Чернігів дотиснув Фенікс-Маріуполь у серії пенальті та вийшов до півфіналу Кубка України.
Поділитись