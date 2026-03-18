Гвардіола випередив Фергюсона за кількістю матчів в історії Ліги чемпіонів серед тренерів
Лідером залишається легендарний італієць
близько 2 годин тому
Пеп Гвардіола / Фото - BBC
Манчестер Сіті програв Реалу (1:2) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Цей поєдинок став для наставника містян Пепа Гвардіоли 191-м в ЛЧ в ролі головного тренера.
За цим показником він обійшов легендарного шотландця сера Алекса Фергюсона (190) і вийшов на 2-ге місце в історії турніру.
Лідирує за кількістю ігор в Лізі чемпіонв серед тренерів – італієць Карло Анчелотті (218).
Нагадаємо, Реал втретє поспіль вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів.
