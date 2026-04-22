Денис Сєдашов

У перенесеному матчі 26-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на власному полі не залишив шансів Нанту.

Рахунок було відкрито вже в дебюті зустрічі — Хвіча Кварацхелія чітко реалізував пенальті. Ще до перерви парижани подвоїли перевагу зусиллями Дезіре Дуе, а на початку другого тайму Кварацхелія оформив дубль, встановивши остаточний результат.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний з’явився у стартовому складі та провів на полі весь ігровий час.

Ліга 1. 26-й тур

ПСЖ – Нант – 3:0

Голи: Кварацхелія, 13, пен., 50, Дуе, 37

Завдяки цій перемозі ПСЖ зміцнив лідерство в таблиці (66 очок), тоді як Нант залишається у зоні вильоту з 20 балами в активі.

