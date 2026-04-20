Ліон без Яремчука сенсаційно обіграв ПСЖ Забарного
Парижани зуміли відзначитися лише наприкінці матчу
близько 3 годин тому
У матчі 30-го туру Ліги 1 ПСЖ на Парк де Пренс поступився Ліону з рахунком 1:2.
Гості одразу взялися за справу: уже на 7-й хвилині відзначився Ендрік, а на 18-й перевагу «Ліона» подвоїв Афонсу Морейра.
Парижани зуміли відповісти лише наприкінці зустрічі – на 90+4-й хвилині гол забив Хвіча Кварацхелія, встановивши остаточний рахунок 1:2.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний зіграв увесь матч. Роман Яремчук провів поєдинок на лаві для запасних Ліона.
Ліга 1. 30-й тур
Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 6, Морейра, 18
Після цієї гри ПСЖ із 63 очками залишається лідером чемпіонату, тоді як Ліон піднявся на третю позицію, маючи 54 бали після 30 матчів.
