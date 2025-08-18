Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі четвертого туру української Другої ліги.

У групі А Ужгород у рідних стінах обіграв Вільхівці. Долю поєдинку вирішив відрізок після перерви, коли протягом чотирьох хвилин відзначилися Емере та Сираш.

Атлет поступився Самбору-Ниві-2 з мінімальним рахунком. Єдиний гол зустрічі на самому початку гри забив Крамарчук, після чого гості зуміли втримати перевагу.

Таким чином, дубль тернопільської Ниви вийшов у лідери групи А. Таблиця має такий вигляд:

Ребел сенсаційно не зумів зачепитися за очки в матчі з дублем Олександрії, програвши 0:1. Шаповалов відкрив рахунок на 21-й хвилині, і цей гол виявився вирішальним.

Чайка зазнала домашньої поразки від дублю Лівого берега. Хоча Овчарук наприкінці матчу скоротив відставання, два влучні удари Венделла забезпечили гостям перемогу.

Олександрія-2 несподівано вийшла у лідери групи Б. А турнірна ситуація виглядає так:

Друга ліга, четвертий тур

Група А

17 серпня

Ужгород – Вільхівці 2:0

Голи: Емере, 58, Сираш, 62

18 серпня

Атлет – Самбір-Нива-2 0:1

Гол: Крамарчук, 3

Група Б

17 серпня

Ребел – Олександрія-2 0:1

Гол: Шаповалов, 21

Чайка – Лівий берег-2 1:2

Голи: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85