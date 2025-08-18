Дубль Ниви вийшов у лідери чемпіонату України, Олександрія сенсаційно здолала першу команду своєї групи. Відео
Нестеренко дивиться не на тих футболістів?
27 хвилин тому
Завершилися всі матчі четвертого туру української Другої ліги.
У групі А Ужгород у рідних стінах обіграв Вільхівці. Долю поєдинку вирішив відрізок після перерви, коли протягом чотирьох хвилин відзначилися Емере та Сираш.
Атлет поступився Самбору-Ниві-2 з мінімальним рахунком. Єдиний гол зустрічі на самому початку гри забив Крамарчук, після чого гості зуміли втримати перевагу.
Таким чином, дубль тернопільської Ниви вийшов у лідери групи А. Таблиця має такий вигляд:
Ребел сенсаційно не зумів зачепитися за очки в матчі з дублем Олександрії, програвши 0:1. Шаповалов відкрив рахунок на 21-й хвилині, і цей гол виявився вирішальним.
Чайка зазнала домашньої поразки від дублю Лівого берега. Хоча Овчарук наприкінці матчу скоротив відставання, два влучні удари Венделла забезпечили гостям перемогу.
Олександрія-2 несподівано вийшла у лідери групи Б. А турнірна ситуація виглядає так:
Друга ліга, четвертий тур
Група А
17 серпня
Ужгород – Вільхівці 2:0
Голи: Емере, 58, Сираш, 62
18 серпня
Атлет – Самбір-Нива-2 0:1
Гол: Крамарчук, 3
Група Б
17 серпня
Ребел – Олександрія-2 0:1
Гол: Шаповалов, 21
Чайка – Лівий берег-2 1:2
Голи: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85
