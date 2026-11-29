Дубль Суле та голи Малена і Кастро принесли Ромі розгромну перемогу над Монцою
Три м'ячі було забити у першому таймі
Рома вдома перемогла Монцу у матчі 13-го туру чемпіонату Італії.
Господарі забезпечили собі комфортну перевагу ще до перерви — рахунок відкрив Доніелл Мален, після чого дубль оформив Матіас Суле.
У другому таймі римляни довели рахунок до розгромного завдяки голу Сантьяго Кастро.
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Серія А. 13-й тур
Рома – Монца – 4:0
Голи: Мален, 12, Суле, 24, 36, Кастро, 90+1
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У наступному турі 4 грудня Рома зіграє проти Болоньї, а Монца 5 грудня прийме Комо.
Інтер розгромив колишній клуб Маліновського, проте залишається позаду Лаціо. Відео.
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