Володимир Кириченко

Борнмут і Манчестер Юнайтед не змогли визначити сильнішого в матчі 31-го туру АПЛ-2025/26.

Поєдинок, що відбувся на стадіоні Віталіті, завершився з рахунком 2:2.

Червоні дияволи двічі виходили вперед, але не зуміли втримати перемогу. Крім того, підопічні Майкла Карріка догравали в меншості – на 81-й хвилині пряму червону отримав Гаррі Магуайр.

Голами у складі Борнмута відзначилися Райан Крісті та Елі Крупі, а для Ман Юнайтед м'ячі оформили Бруну Фернандеш та Джеймс Хілл (автогол).

У таблиці чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед йде третім із 55 очками. Вище знаходяться лише Арсенал (70) та Манчестер Сіті (61).

Борнмут із 42 балами розташовується на 10-й позиції.

АПЛ. 31-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Крісті, 67, Крупі, 81 (пен.) – Бруну Фернандеш, 61 (пен.), Хілл, 71 (автогол)

Раніше визначились усі чвертьфінальні пари Ліги Європи сезону-2025/26.