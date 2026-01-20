Український форвард Данило Сікан вирушив до Бельгії, де він має пройти медичне обстеження та оформити контракт з новим клубом. Про це повідомив турецький журналіст Ягиз Сабунчуоглу у соцмережі X.

За інформацією джерела, бельгійський Андерлехт погодив із нападником умови особистої угоди, розрахованої на 4,5 роки. Також раніше повідомлялося, що клуби досягли домовленості про суму трансферу. Трабзонспор готовий відпустити гравця приблизно за 4 мільйони євро, тоді як інсайдер Фабріціо Романо називав цифру близько 3,5 мільйонів.

Сікан приєднався до Трабзонспору у січні 2025 року та пов'язаний контрактом до літа 2029-го. Нинішнього сезону 24-річний футболіст провів 16 матчів у всіх змаганнях, відзначившись чотирма забитими м'ячами. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить 5 мільйонів євро.

