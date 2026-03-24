«Дуже радий розпочати новий етап своєї кар'єри»: Грізманн прокоментував трансфер в Орландо Сіті
близько 1 години тому
Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн офіційно прокоментував свій перехід до американського Орландо Сіті. Футболист приєднається до нової команди влітку 2026 року.
35-річний форвард зазначив, що вражений амбіціями американського клубу та з нетерпінням чекає на переїзд до Флориди. Слова наводить пресслужба команди.
Дуже радий розпочати новий етап своєї кар'єри в Орландо Сіті. Вже з перших розмов із керівництвом клубу відчув його амбіції та чітке бачення майбутнього, і це мене дуже вразило.
З нетерпінням чекаю на можливість зробити Орландо своїм новим домом, познайомитися з вболівальниками, відчути енергію стадіону та віддати всі сили, щоб допомогти команді досягти великих успіхів.
Головна зірка Атлетіко узгодив космічний контракт з клубом МЛС.
