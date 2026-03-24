Володимир Кириченко

Колишній тренер Марселя Роберто Де Дзербі готовий очолити Тоттенгем, якщо клуб збереже прописку в англійській Прем’єр-лізі.

За інформацією The Telegraph, тимчасовий наставник «шпор» Ігор Тудор не розглядається як постійний головний тренер.

Головними кандидатами на посаду залишаються Де Дзербі та тренер національної збірної США Маурісіо Почеттіно, який вже працював у клубі раніше.

Лондонці шукають фахівця з досвідом роботи в єврокубках.

Крім того, Тоттенгем розглядає кандидатуру Себастьяна Келя на посаду спортивного директора. Нещодавно німець залишив аналогічну посаду в дортмундській Боруссії.

Наразі Тоттенгем займає 17 позицію в АПЛ.

Напередодні Тоттенгем вперше в історії клубу програв шість матчів поспіль.