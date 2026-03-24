Володимир Кириченко

Французський нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн узгодив особисті умови з Орландо Сіті та підпише дворічний контракт з зарплатою 10 мільйонів євро в рік. Про це повідомив журналіст Фабріс Гокінс.

Сторони досягли усної домовленості щодо угоди, яка має офіційно підписана влітку 2026 року, після завершення контракту гравця з Атлетіко. Перехід планується на правах вільного агента.

❗️Antoine Griezmann va se rendre aux USA pour finaliser son contrat de deux ans avec Orlando. Une troisième année est en discussion. Il va gagner environ 10M€ / an.



🔜🇺🇸 Le champion du monde va bien quitter l'Europe et l'Atlético de Madrid l'été prochain pour rejoindre les… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 23, 2026

Француз зіграв 450 матчів за «матрасників», забивши 193 голи та віддавши 82 гольові передачі. Грізманн є найкращим бомбардиром Атлетіко в історії.

В цьому сезоні Антуан провів 43 матчі, в яких забив 13 м’ячів та віддав 4 асисти.

