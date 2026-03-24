Головна зірка Атлетіко узгодив космічний контракт з клубом МЛС
Перехід француза відбудеться влітку цього року
близько 3 годин тому
Французський нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн узгодив особисті умови з Орландо Сіті та підпише дворічний контракт з зарплатою 10 мільйонів євро в рік. Про це повідомив журналіст Фабріс Гокінс.
Сторони досягли усної домовленості щодо угоди, яка має офіційно підписана влітку 2026 року, після завершення контракту гравця з Атлетіко. Перехід планується на правах вільного агента.
Француз зіграв 450 матчів за «матрасників», забивши 193 голи та віддавши 82 гольові передачі. Грізманн є найкращим бомбардиром Атлетіко в історії.
В цьому сезоні Антуан провів 43 матчі, в яких забив 13 м’ячів та віддав 4 асисти.
