Названо найдорожчих аргентинських футболістів: Мессі поза топ-10
Очолив список форвард Атлетіко Хуліан Альварес
близько 3 годин тому
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг найдорожчих аргентинських футболістів у світі. До десятки найцінніших гравців не потрапив капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Перше місце у списку посів нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес. Другу позицію займає форвард Інтера Лаутаро Мартінес, а третім став півзахисник Челсі Енцо Фернандес.
Топ-10 найдорожчих аргентинських футболістів за версією CIES:
Хуліан Альварес (Атлетіко Мадрид) — 118,8 млн євро
Лаутаро Мартінес (Інтер) — 101,8 млн євро
Енцо Фернандес (Челсі) — 101,6 млн євро
Франко Мастантуоно (Реал Мадрид) — 91,3 млн євро
Алехандро Гарначо (Челсі) — 90,6 млн євро
Джуліано Сімеоне (Атлетіко Мадрид) — 89,4 млн євро
Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) — 60,8 млн євро
Ніко Пас (Комо) — 48,6 млн євро
Хоакін Панічеллі (Страсбург) — 43,0 млн євро
Крістіан Ромеро (Тоттенгем) — 38,8 млн євро.
Динамо переграло Оболонь у київському дербі.