Нідерландські ЗМІ повідомляють, що Олександр Зінченко може здобути в Аяксі несподівану роль. За інформацією журналіста Майка Вервея, тренерський штаб амстердамського клубу розглядає українця як опорного півзахисника, а не на звичній для нього позиції лівого захисника.

У зимове трансферне вікно Аякс активно шукав посилення у центральній зоні, проте пріоритетні цілі виявилися недоступними. У результаті вибір упав на Зінченка, який має солідний досвід гри у півзахисті, у тому числі у складі збірної України. На клубному рівні останніми роками футболіста найчастіше використовували на лівому фланзі оборони, проте його універсальність та високий футбольний інтелект дозволяють безболісно розглядати варіант із переведенням у центр поля.

Зінченко перейшов до Аякса з лондонського Арсеналу за 1,5 мільйона євро та підписав контракт до 30 червня 2026 року. Дебютувати за нову команду українець може вже 8 лютого у виїзному матчі проти АЗ, який розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Зінченко погодився на пониження зарплатні у Аяксі.