Колишній нападник збірної Нідерландів Данні Куверманс прокоментував трансфер українського захисника Олександра Зінченка до амстердамського Аякса, поділившись своїм поглядом на цей перехід.

«Я думаю, що це чудове підписання. Я точно так вважаю. Він гарно проявив себе на позиції захисника в англійській Прем'єр-лізі, а там, звичайно ж, грають не слабаки.

Звичайно, він грав у сильній команді, але якщо ти можеш добре виступати у Прем'єр-лізі, то зможеш зробити те саме і в Ередивізі», - цитує Куверманса Voetbal Primeur.