Павло Василенко

Реал вже планує трансферну активність на наступний рік. AS повідомляє, що в обороні мадридської команди будуть зміни.

У це трансферне вікно Реал зосередився на зміцненні оборони, витративши понад 120 мільйонів євро на Альваро Каррераса, Діна Хейсена та Трента Александер-Арнольда.

Зараз у Хабі Алонсо є п'ять номінальних центральних захисників: Хейсен, Едер Мілітао, Рауль Асенсіо, Антоніо Рюдігер і Давид Алаба.

Контракти німця та австрійця діють до кінця цього сезону. AS повідомляє, що їхні контракти, найімовірніше, не будуть продовжені.

Повідомляється, що Алаба та Рюдігер наступного року підуть на правах вільного агента. Реал також спробує підписати Ібраїма Конате, контракт якого з Ліверпулем може закінчитися.

Рюдігер зіграв за Реал 156 матчів, забивши сім голів і зробивши чотири результативні передачі. Минулого сезону він був опорою складу.

Алаба провів 116 матчів за мадридський Реал, забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач. Австрієць останніми роками часто вибував з гри через травми.