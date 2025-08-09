Павло Василенко

Плутанина навколо складу Реала поступово добігає кінця. Після тижнів спекуляцій нарешті стало зрозуміло, хто замінить престижний номер 9 Кіліана Мбаппе. Керівництво клубу зробило ставку на молоду зірку.

Реал підписав кілька гравців протягом літнього трансферного вікна, зокрема Трента-Александера Арнольда, Альваро Каррераса та Діна Хейсена.

Значні зміни в складі команди також призвели до суттєвих змін у номерах на футболках. Мбаппе носитиме номер 10, починаючи з наступного сезону. Клуб сподівається, що визнання гравця збірної Франції призведе до збільшення доходів від продажу футболок.

Протягом кількох тижнів було незрозуміло, хто займе місце нападника під дев'ятим номером. Гонсало Гарсія згадувався як один із кандидатів на цю почесну нагороду.

Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, престижний номер вже передано Ендріку.

19-річний нападник грає за Реал з липня 2024 року. Мадридський клуб придбав його у Палмейраса трохи менше ніж за 50 мільйонів євро.

Минулого сезону Едрік зіграв 37 матчів, забив сім голів і віддав одну результативну передачу, провівши на полі лише 847 хвилин.