Павло Василенко

Французький півзахисник Едуардо Камавінга пропустить початок сезону за мадридський Реал після того, як стало відомо про його розтягнення гомілковостопного суглоба.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Камавінга пропустив останні тренування Реала та не зіграє в товариському матчі проти австрійського Тіроля, який відбудеться 12 серпня. Реал розпочне сезон Ла Ліги матчем проти Осасуни 19 серпня.

Контракт Камавінги з Реалом діє до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 60 мільйонів євро.